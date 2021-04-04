交通部路政司預告修正「道路交通管理處罰條例」，鑑於無照駕駛、惡意逼車、動力機械車輛違規及其他不當駕駛行為嚴重影響交通安全，有必要通盤檢討處罰規定。交通部表示，無照駕駛罰款上限從1萬2000元提高到2萬4000元，危險駕駛罰款上限從2萬4000元提高到3萬6000元。

路政司指出，無照駕駛或使用偽造駕照的駕駛，可處6000以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及移置保管該汽車。

在道路上蛇行、車速超過規定最高時速60公里、逼車、任意驟然減速、拆除消音器，以及在高（快）速公路迴車、倒車、逆向行駛都屬於危險駕駛，罰款上限從2萬4000元提高到3萬6000元。

汽車駕駛人停車時，只要併排停車、在公車停靠區10公尺內、消防栓或消防車出入口5公尺內、在道路上停放領有牌證之動力機械等，處1200元以上、2400元以下罰鍰。

(中時 )