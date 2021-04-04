盧秀燕溫柔抱著小狗，並參觀園區，氣氛溫馨歡樂。（王文吉攝）

台中市動物之家后里園區斥資2.1億元重新改建，定位為流浪動物回歸人類家庭的「生命中繼站」，成功翻轉動物收容所髒、吵、臭等刻板印象。市長盧秀燕表示，此案歷經3任市長，在中央、地方合作下終於完工，選在4日4日「世界流浪動物日」開幕，別具意義。

動物之家后里園區4日開幕，盧秀燕親自出席並興奮地與毛小孩互動，氣氛歡樂。農業局長蔡精強、建設局長陳大田、新聞局長黃國瑋、動保處長林儒良、農委會畜牧處副處長江文全，以及立委楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、吳瓊華、王朝坤、張家銨等均共襄盛舉。

盧秀燕溫柔抱著小狗，並參觀園區，氣氛溫馨歡樂。（王文吉攝）

斥資2.1億元重新改建的動物之家后里園區，翻轉動物收容所髒、吵、臭等刻板印象。（王文吉攝）

盧秀燕表示，動物之家后里園區由前市長胡志強開啟改造台中動物收容所的契機，後於林佳龍任內規劃設計，並在她任內重新開幕。園區由動保處向農委會爭取1.5億元經費，並由市府編列配合款6千萬元改建，全新園區不僅有收容功能，更納入生命教育及觀光遊憩。

斥資2.1億元重新改建的動物之家后里園區，翻轉動物收容所髒、吵、臭等刻板印象。（王文吉攝）

后里園區開幕日適逢兒童節，活動邀請小朋友合舞慶祝開幕，盧秀燕也加入舞群開心舞動。（王文吉攝）

動保處說明，動物之家后里園區由姜樂靜建築師團隊設計規劃，以教育宣導、認養轉運及觀光休憩為改建三核心，定位為流浪動物回歸人類家庭的「生命中繼站」；建築外觀設計擷取黃絲帶意象，採圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎，以北狗南貓區隔為犬貓認養轉運空間。

台中市動物之家后里園區選在4日4日「世界流浪動物日」開幕剪綵。（王文吉攝）

盧秀燕參觀動物之家后里園區，並與貓咪互動。（王文吉攝）

動物之家后里園區改建工程榮獲2019國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」，協助代辦工程的建設局長陳大田表示，為落實友善動物信念，全面翻新15年歷史的棄犬收容所，翻轉過往髒亂或汙染等負面印象，期盼台中成為與動物和諧共處的典範城市。

(中時 )