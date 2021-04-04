「1萬元一聲、1萬元兩聲、1萬元三聲，成交！」屏東黑鮪魚文化觀光季眾所矚目的「第一鮪」4日拍賣，最終以每公斤1萬元、總價193萬元由饗賓餐旅事業標得，單價首度達「萬」，創歷史新高，價格也讓船長黃明財十分滿意。

今年第一鮪是琉球籍漁船「滿吉財」號，3月28日於台灣西南方海域捕獲，比起往年多在4月中旬前後捕獲，提早了半個月，也因此讓今年黑鮪魚文化觀光季提早到4月24日至7月4日舉辦。

4日上午11時半，滿吉財號海巡署船艦開路引導入港，鞭炮聲震耳欲聾，當第一鮪從船艙中緩緩吊起，眾人掌聲不斷。經測量後，今年第一鮪重193.4公斤、長210公分，由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官，他對買家們喊話，希望可以打破去年每公斤9000元的歷史價格。

屏東第一鮪4日拍賣，最終以每公斤1萬元、總價193萬元由饗賓餐旅事業標得，單價首度達「萬」，創歷史新高。（潘建志攝）

屏東第一鮪4日拍賣，最終以每公斤1萬元、總價193萬元由饗賓餐旅事業標得，單價首度達「萬」，創歷史新高。（潘建志攝）

買家們一路加價，當達到9000元時，現場響起一片掌聲，在潘孟安的催促下，價格也一路破紀錄，最後來自桃園的饗賓餐旅事業喊出1萬元得標，首度破萬的歷史價格，讓場上的show girl勁歌熱舞、扭腰擺臀，熱鬧又歡樂。

饗賓餐旅也現場加碼，捐助120萬元幫助太魯閣號事件傷亡民眾，副總經理李仲康表示，過去都有關注第一鮪的消息，今年才決定參與，並準備300萬元預算，勢在必得。饗賓餐旅全台有7個品牌、45家店面，這次購得的第一鮪將於集團的旭集餐廳，供VIP顧客享用。

(中時 )