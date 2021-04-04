清明節間，部分銀行稍早推出的「墓地貸」引起社會強烈反應，讓殯葬收費、墓地價格話題再引關注。調查顯示在城市辦喪事費用一般不低於萬元（人民幣，下同），再加上購買墓穴的費用，至少要花費3萬元。再據前瞻產業研究院《中國殯葬服務行業市場調研與投資預測分析報告》預測，2026年人均殯葬價格將提升至4.1萬元，殯葬行業市場規模達到4114億元。

另調查大陸省會城市墓地價格後發現，公墓價格從1萬至幾十萬元不等，實際上環境、占地面積、位置、石料等因素都會大幅影響墓地價格。據白事通購墓網發佈的2021年1月北京墓地價格表，昌平區墓地的起價已漲到1塊約3萬元，同時因為土地資源短缺，很多大型城市的公墓漸成稀缺性資源。

據上游新闻報導，為何銀行會以「墓地貸」作為噱頭來獲客？關鍵就是看準殯葬市場有利可圖。入土為安是中國人喪葬習俗，但由於土地資源短缺，部分省份現有墓穴將在5年內用完，數百萬「天價墓」更早已不是新聞，還有部分城市公墓已出現飽和，暫停銷售。網友則發出「生買不起房，死買不起墓」的哀嘆。

從大陸殯葬業者的業績表現也可側面觀察。作為大陸最大殯葬服務提供商的福壽園近日發佈2020年業績報告，實現營業收入18.93億元、經營利潤率達49％，已超過龍頭房企，其中以墓穴銷售是支柱性業務。墓穴銷售與相關服務收益15.79億元、占營收比重83.4％；殯儀服務收益2.52億元、比重13.4％。

(旺報 )