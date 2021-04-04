中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案1047)及菲律賓(案1048)入境。其中印尼籍20多歲男性上個月31日來台就學持有3日內陰性報告，但入住集中檢疫所卻發病確診，Ct值12，病毒量非常高。另一名確診患者則是60多歲男性，搭乘醫療專機返台。

今天新增2例境外移入，分別為印尼境外生及菲律賓台商。圖為指揮中心發言人莊人祥。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名印尼留學生在印尼採檢時，可能正在潛伏期還沒發病，所以才採驗不出來，但從他病毒量這麼高來看，顯然是入境後才發病。

至於另一位搭乘醫療專機返台的國人，莊人祥表示，這名高齡者因為高齡因此病情較嚴重，雙肺有肺炎症狀，但沒有插呼吸器，使用氧氣導管。

指揮中心表示，案1047為印尼籍20多歲男性，今(2021)年3月31日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫。個案4月2日出現發燒、流鼻水、頭痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，Ct值12。已掌握接觸者37人，其中14人為同班機前後二排座位旅客及接機人員，列居家隔離，23人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1048為本國籍60多歲男性，長期於菲律賓工作，今年3月23日出現發燒症狀並在當地就醫，3月29日及30日陸續出現呼吸喘、持續發燒、味覺異常等症狀再度就醫，因檢出COVID-19陽性，且檢查雙側肺部有異狀，收治當地醫院治療。個案於4月2日搭乘醫療專機返臺，4月3日入境後收治住院隔離及採檢，於今日確診(Ct值24)。個案因獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關人員都有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計191,609例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含189,730例排除)，其中1,047例確診，分別為931例境外移入，77例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、997人解除隔離、40人住院隔離中。

(中時 )