樂天桃猿與富邦悍將今天在桃園交手，2隊都有做出球員異動，樂天拉上葉家淇、王溢正，富邦則是升上棄打從投的張瑞麟及外野手高孝儀，也使得兩隊牛棚加起來共有9位左投。

葉家淇開季從二軍出發，在二軍後援出賽7場，投8.1局投出13次三振，防禦率還是完美的「0」，好表現也讓他獲得升上一軍的機會，昨天收到通知後今天到一軍報到。

在二軍目前測到最快球速151公里，葉家淇笑著說：「一直在忍想要把成績顧好，希望能趕快升上一軍。」他坦言自己在熱身賽時狀況不甚理想，因此在二軍這段時間給自己的最大課題就是要強化變化球控制力。

葉家淇說：「在練習時就逼自己多丟，讓自己在比賽時也能拿出來，加上今年換球，也讓我更敢用內角球面對左打者，危機處理也更得心應手。」

今天拉上葉家淇後，樂天陣中牛棚左投共有葉家淇、歐飛登、劉昱言、賴鴻誠、王志煊5人，對於左投的使用時機，樂天總教練曾豪駒表示，會視比賽情況安排他們上場時間。

而富邦今天拉上張瑞麟後，陣中牛棚左投也有4人，包括張瑞麟、陳韋霖、藍愷青、林逸翔，總教練洪一中表示，球隊中的牛棚左投沒有所謂的「1人左」的定位，「張瑞麟在二軍表現很好，球員在二軍表現好一定要給機會，這樣球員也才會更有動力練習。

(中時 )