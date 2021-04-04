身為「少俠」田壘最親密的人，壘哥老婆Teresa在4日也帶著兒子田田圈、女兒田蜜蜜，跟田壘雙親一起出現在彰化體育館場邊迎接壘哥的退役，當問到壘哥的退役有何感覺，Teresa很直接地回答，「可能到了現在，我的心理都還沒準備好。」

「其實田壘這個球季做了很多努力，開季狀態也不錯，沒想到左腳踝骨頭就塌陷了，」Teresa說，「可是我想田壘退休的這一天早晚會到來的，可以在最燦爛的時刻走下舞台，也算不錯的選擇，畢竟他替效力球隊與國家隊都做過努力了。」

近年讓Teresa最難過的，還是看著田壘繼續帶傷奮戰，「每個禮拜都看著他打針或抽積水，真的很難過，現在真的沒辦法繼續打了，因為他的身上有著長年累積下來的傷痛，就算退役之後，他應該也會做跟籃球相關的東西，繼續替籃球奉獻。」

至於自己兒女懂得田壘退休的意義嗎？Teresa說：「女兒還小可能還不懂，我只是跟兒子說，爸爸是在場上很厲害、很會打球的球員，可是今天就要退休了，因為爸爸受傷太嚴重，兒子雖然點頭表示懂了，但我相信他並不知道退休的真義。」

(中時 )