政府打炒房，祭出限貸令，「大台中房市交易動態資訊平台」發布4月大台中房市情況，發現自去年12月實施限貸後，今年1、2月房貸及建築貸款餘額月增量均呈大幅縮減，連續兩個月下滑，確有收斂情形，建物買賣移轉登記數量部分，3月買賣登記棟數為4226棟，與上月相比大幅增加47.4％，前三大交易熱區依序為北屯區、西屯區與西區。

「大台中房市交易動態資訊平台」發布4月大台中房市分析月報，依1月實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例分別為52.2％與25.6％，1月建物交易總金額為約262.2億元。

屋齡2年內的大樓新成屋交易，主要集中在北屯區與大雅區，屋齡2年內的透天厝新成屋交易主要集中在太平區、梧棲區與霧峰區。

大台中房市交易動態資訊平台統計台中市建物買賣移轉登記數量，3月買賣登記棟數為4226棟，與上月相比大幅增加47.4％。（盧金足攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠指出，政府積極抑制過熱的房地產市場，從最新的房貸與建築貸款餘額數據分析，雖然兩數據雙雙續創新高，但其為逐月、逐年累積而成的總數額，反映出是向銀行借貸的需求程度。

若以單月增減量去探究，發現自去年12月實施限貸令以後，今年1、2月的房貸及建築貸款餘額月增量均呈大幅縮減，已連續兩個月下滑，確有收斂情形。

隨著限貸令擴大施行，除上市、櫃大型建設業外，未來建商採與地主合建的開發方式將會增加，可解決自有資金不足的問題，而不受限貸令規範，如危老重建案件部分，有望加速開發進度。

由於預售屋新規畫納入房地合一稅課稅範圍，造成市場觀望意味濃厚，對於自住客來說，此時機相對較有議價空間，但降幅十分有限，主因為預售屋採「先銷售後興建」的模式，目前營建成本仍持續上揚。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室指出，近年來工資、建材上漲，加上缺工影響工期成本，考量後期實際發包成本，建商也沒有太多的讓利空間，以成屋市場狀況來看，成屋較不受浮動成本的干擾，認為房價有望回檔修正。

(中時 )