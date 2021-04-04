台、日桌球好手江宏傑、福原愛的4年多婚姻亮紅燈，福原愛仍在日本，缺席兒子小小傑昨天的2歲生日，父兼母職的江宏傑則發文為兒慶生：「兒子2歲生日祝你平安健康長大 #給你百分之兩百的愛」，而江宏傑稍早則在網上曬3張樂園門票，雖然一家四口獨缺福原愛，但他仍堅強帶著子女出遊。

由於福原愛在日本，江宏傑仍堅強地父代母職，他近日就與家人一起旅行，昨天是兒子小小傑的2歲生日，江宏傑也感性在IG發文為兒子慶生：「兒子2歲生日祝你平安健康長大#給你百分之兩百的愛#生日快樂」，而江宏傑今（4日）中午則曬出花蓮遊樂園的三張門票，雖然一家四口獨缺福原愛，但他仍堅強帶著子女出遊，不願孩子生活受影響。

江宏傑曬三張樂園門票。（圖／取材自江宏傑Instagram）

江宏傑雖然身陷婚變打擊，不過他仍強打精神工作，而在江宏傑日前曬出的露營照中，還一反常態不曬小孩，而是陸續PO出海景、山景、全黑圖等照片，不免讓外界擔心江宏傑的身心狀況，對此，江宏傑所屬的華研國際則表示：「謝謝大家關心，那張是星空照，江宏傑正與家人旅行中。」

江宏傑、福原愛這段台日婚姻是否能挺住風波，外界都很關注。（圖／本報系資料照片）

人在日本的福原愛自從上個月被拍到與外型高帥的早稻田學弟約會後，她日前則被爆出，這位高帥學弟其實早已是已婚人夫，2人儼然雙不倫，讓福原愛形象全黑，而福原愛昨也缺席兒子的生日，她與江宏傑的婚姻關係也讓各界都很關心。

(中時新聞網)