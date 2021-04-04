有多項前科的吳姓男子3日晚間6時許在高雄巿苓雅區見溜狗的路人戴金項鏈，於是騎機車動手行搶，警方4日凌晨2時許在三溫暖逮到剛舒壓完的他，吳男辯稱金項鏈已經丟掉，身上則發現疑似贓款6萬餘元，並查扣海洛因1包。

高巿警苓雅分局3日晚間6時許，發生男性民眾在二聖一路與英明路口附近遭人從後方搶奪脖子上的金項鏈1條，約重2兩有餘，當時民眾正在遛狗，50歲的吳男假意騎機車經過，趁對方不注意行搶，得手後騎車揚長而去。

警方利用科技偵防比對出作案機車，鎖定吳男身分，同時為防範他繼續犯案，立即通報鄰近警分局成立區域聯防，並結合高巿警刑大，於4日凌晨2時30分許，在中山路一處三溫暖逮到吳男，吳男剛舒壓完沒有防備，被逮個正著。

據了解，民眾被搶的2兩重金項鏈以現在巿場行情換算約12萬餘元，吳男疑似得手後就變賣換現，落網時還裝傻「丟掉了」，從身上的6萬5000餘元，推測有半數可能都被他花用，訊後被依搶奪、毒品等罪移送法辦。

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(中時 )