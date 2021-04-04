結婚是人生中的重要里程碑，不過邀請的對象也要慎選，否則將會影響新人運勢。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，孕婦、病剛好的人、近期辦喜事或喪事的人都不適合參加喜宴，否則會沖煞喜氣，導致新人婚姻出現問題。

▍1.孕婦

從命理角度來看，新人和孕婦身上的胎神相衝，對孕婦來說，是不祥之兆；另外，新娘見到孕婦，易影響婚後運勢，生活不順、婚後短時間內很難懷孕。

▍2.大病初癒的人

大病初癒表示霉運即將遠離，好運就要來了，很多人以為此時去參加婚禮可以沾喜氣，但其實新人身上的喜氣太強，而這份喜氣與自身運氣相碰撞，反而容易讓病人舊病復發。

▍3.喜事不能碰喜事

喜事的喜氣會相沖，運氣低的一方會被沖煞，如果恰好兩家婚禮在同一天舉行，有喜事的一家，就不要去參加另一家的婚禮了，兩家婚車最好也不要碰到。此外，在自己喜事的前後三個月，不要去參加別人的婚禮，如果要送賀禮，也只能在前一個月或後一個月送。

▍4.身邊有喪事的人

身邊有喪事的人不適合參加婚禮，一般認為喪事帶有晦氣，會衝破喜氣，再加上正在辦喪事的人心情低落，如果去參加婚宴，將影響婚宴氣氛。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)