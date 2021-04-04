透過台北旅遊警示燈號看到兒童新樂園今中午開始亮起「紅燈」，人潮相當壅擠，已達到入園管制。（摘自台北旅遊網）

台北市兒童新樂園2、3日累積入園人次2萬8千人，較去年同期僅7600人成長3.6倍，貓纜2、3日累計搭乘人次為2萬7千人，較去年同期7300人也成長3倍以上，加上今年好天氣出遊人次增加不少，而透過台北旅遊警示燈號看到兒童新樂園今中午開始亮起「紅燈」，人潮相當擁擠，已達到入園管制。

今天是兒童節，台北市兒童新樂園一早就有很多家長帶小朋友到園區遊玩，因應疫情管制，在園人數達到4800人，就必須管制入園，截至下午2點，兒童新樂園累積入園人次達到8000人，並實施管制入園。

北捷委管處兒童新樂園中心營運組長褚朝陽表示，「在園人數達到4800人就會管制入園，民眾須等待排隊入園，約每10分鐘會統計一次出園人數，再放遊客入園，維持園內管制人數。」

此外，台北市立動物園、西門町商圈也呈現人潮略多的「黃燈」的情形，民眾可透過「台北旅遊警示燈號」安排出遊行程，可避免到人潮較擁擠的景點。

(中時 )