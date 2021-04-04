台鐵太魯閣號日前撞上工程車，發生出軌意外，造成嚴重傷亡，目前已知50人罹難、上百人受傷，沒想到有一政論節目竟將該列車比擬成「屍速列車」，這讓藍委李德維看不下去，痛批該節目是什麼心態，當做賺收視率的工具嗎？國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇則痛批，「垃圾節目！沒良心」。

台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮縣清水隧道，疑遭工程車砸中導致出軌慘劇，造成50人罹難，結果某政論節目前日（2日）探討台鐵疏失發生原因，及救生員救災的過程時，竟在節目開始後的9分33秒的字幕上打上「408太魯閣成『屍速列車』7:11樹林出發9:28撞上工程車」，引發外界熱議。

對此，李德維昨（3日）在臉書發文表示，他完全不能理解到底是出於什麼心態，政論節目會下出這樣的標，且現實跟劇情不符，從頭到尾就只有一個「屍」字搭得上邊，但這場舉國哀悼的悲劇，難道是讓該電視台用來炒作羶腥標題，賺收視率的工具嗎？李更點名該節目當天的主持人和電視台，請向所有罹難者及其家屬道歉！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「簡直是沒人性的節目，NCC 該作為而無作為，廢掉剛好而已」、「黨證護體，髒西西看不到」、「如果換成中天的節目，大概準備關台了」、「沒良心的電視台。他們有綠色可靠怎麼說都沒關係」、「如此誤導民眾，更對台鐵殉職人員大不敬」，連李明璇都留言痛批，「垃圾節目！沒良心」！

李明璇在李德維臉書上的留言。（圖片摘自李德維臉書）

(中時新聞網)