台灣自3月22日接種AZ疫苗至今正好滿兩週，11.7萬劑疫苗到昨天為止僅打了1萬7078人，今天上午又來了19.9萬劑，但效期為5月31就過期，國內共有31.6萬劑，須在2個月內打完，專家表示，必須加快腳步，否則若沒打完，最後只能報銷，都浪費了。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最新統計，昨天沒有接種醫療院所因此醫護接種數量為0，目前為止接種兩週以來，共打了1萬7078人；昨天新增一例疫苗施打後非嚴重不良事件，目前為止共有64件不良事件。

食藥署表示，這次收到COVAX首批輸入AZ新冠肺炎疫苗，批號CTMAV513，效期到2021年5月，共19萬9200劑，食藥署取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗，若文件審查及檢驗均合格，最快可於周一(12日)，核發封緘證明書並封緘放行19萬8600劑。

也就是說，若最快9天後可以接種，若要趕在效期內打完，等於這批19.9萬劑疫苗，已經剩不到49天可以打。

莊人祥也表示，目前進貨後的19.9萬劑預計以讓大多數的人都可以打第一劑為主，因為若以目前都要相隔8周後才能打第二劑來算，等於五月底前就要打完，時間上趕了點，因此預計讓19萬8600人都先打第一劑。

至於效期問題，莊人祥表示，除非食藥署能有額外的安定性檢驗報告得已展延，否則只能盡快打完。

由於這批疫苗效期僅到5月31日，食藥署是否會展延效期？食藥署長吳秀梅表示，雖然疫苗的效期絕對不可能這麼短，但安定性試驗的時間本就比較長，且要看廠商有沒有來申請；待廠商有足夠的證據並向食藥署申請，會再來做考量。

中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬則指出，此波19.92萬劑的疫苗效期為5月31日，意味著再不到2個月內得全部打完，恐怕是很大的挑戰，應該儘速開放，讓有意願的人就來打，否則效期這麼緊迫，時間到了只能報廢，目前要等延展，恐怕是等不到。

(中時 )