「76行者」臉書發文表示目前花蓮太魯閣事件，耗材資源費用已足夠了，「請大家不要再捐款」。（截自《76行者遺體美容修復團隊》）

台鐵太魯閣號408車次發生重大死傷事故，遺體修復團隊「76行者」趕赴現場，採24小時三班制，輪流修復罹難者遺體，盼給死者尊嚴、給家屬安慰，不少民眾捐款表達支持。不過「76行者」卻表示耗材資源費用已足夠了，「 請大家不要再捐款」。無償付出還不收捐款的舉措，讓不少網友盛讚「真的是大愛，令人敬佩」，同時也感慨「推，了不起的人們，反觀我們政府」。

76行者遺體美容修復團隊在臉書發文表示，十分感謝各界主動呼籲捐助的愛心，但目前花蓮太魯閣事件，耗材資源費用已足夠了，「請大家不要再捐款」。

76行者表示，團隊與兒權會王薇君理事長共同在重大災難、事故救難現場義務服務罹難者，一直以來「不勸募、不拿政府的補助、不收紅包」，夥伴們皆義務無償修復，車資、油費、修復耗材用品等費用，亦皆自行負擔，只為盡所能給往者一份尊嚴，讓生者在內心中留存亡者最後美好的記憶。

並表示這次太魯閣號事故現場工作告一段落，將結算這幾日捐款後公開金額，將款項購入修復耗材用品供日後公益救難事件使用。

除了捐款，更多民眾送食物、飲品到現場表達支持，不過76行者也表示「拜託拜託不要再送吃的喝的給我們了！我們吃不了那麼多反而會浪費。感恩感恩，我們已經感受到滿滿的愛了喔」。

有網友轉貼相關新聞到PTT，鄉民們看了充滿感慨，紛紛回應：「推，了不起的人們，反觀我們政府」、「這才叫大愛」、「謝謝你們的付出！」、「民間單位都比政府來的有用」、「反觀」、「瞭不起 反觀還在募款的某公家機關」、「反觀政客」。

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(中時新聞網)