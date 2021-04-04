來自新疆哈薩克族的熱依扎，擁一張精緻巴掌臉和異域風情的五官，加上熱依扎外形神似港星張柏芝，讓她有「小張柏芝」稱號，熱依扎剛出道就以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演寧嬪闖出知名度，現實生活中的她作風直率，熱依扎過去就曾因超尺度爆乳穿搭引發討論，不過熱依扎在去年底祕密產女，樂當新手媽咪的她也不忘舞台，熱依扎就為戲扮老，她邊帶娃邊拍戲，相當敬業。

熱依扎外型亮麗，高中時期曾在雜誌《Ray》舉辦的比賽獲得「最上鏡頭獎」，熱依扎隨後即以模特兒身分出道，熱依扎還有一張神似張柏芝的明星臉，因此讓她擁「小張柏芝」稱號，星運不錯的熱依扎，剛出道就在宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演外貌冷豔、獨來獨往的寧嬪爆紅，寧嬪不溫柔又傲嬌，但皇帝仍被她迷得神魂顛倒，寧嬪還是助甄嬛報仇的得力助手，熱依扎把寧嬪詮釋的恰如其分，熱依扎演技內斂又有質感。

熱依扎有一張神似張柏芝的明星臉，讓她擁「小張柏芝」稱號。（圖／取材自熱依扎微博）

熱依扎接著在電視劇《長安十二時辰》、電影《有一個地方只有我們知道》、《真相禁區》等演出，而作風直率熱依扎，過去就曾因超尺度穿搭成為話題，她接連穿超低胸小背心，酥胸呼之欲出，但熱依扎對於自己穿搭引發熱議，她則在微博謙虛發文：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥 爭取重現 馬甲線 外加贈送八塊腹肌」，熱依扎還因清涼穿搭登上熱搜榜而感嘆：「如果不是因為演技，才走到熱搜。對一個演員來說又什麼可開心的呢？」

熱依扎放送福利，胸前辣開超深U，東西半球快彈出。（圖／取材自熱依扎微博）

不過熱依扎在去年底無預警宣布產下女兒，她日前曬出抱嬰兒照，感性寫下：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長」，熱依扎跳過認戀、結婚，無預警直接宣布當媽，喜訊震驚各界。

熱依扎樂當新手媽媽。（圖／取材自熱依扎微博）

熱依扎事後也大方曬自己懷孕的大肚照，感性寫下：「來一個倒敘，謝謝大家的祝福」，而熱依扎沒忘記舞台，並在日前曬出2張老照，熱依扎化老妝、頂白髮，為電視劇《山水情》扮老，現在熱依扎一邊帶娃、一邊拍戲，雖然辛苦、但也很充實，熱依扎的微博更是充滿育兒的媽媽經。

熱依扎大方為戲扮老。（圖／取材自熱依扎微博）

(中時新聞網)