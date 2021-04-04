白襪中外野手羅伯特(Luis Robert)4日對戰天使的時候被高飛球打到腦袋！3局下天使隊阮棟(Anthony Rendon)擊出一顆見高不見遠的飛球之後非常沮喪，游擊手安德森(Tim Anderson)揮手示意「我來接」，但是羅伯特堅持從後面搶接，然後球就打到他的頭了。白襪因此白丟1分，終場天使5-3獲勝。

(Look away, Chicago)



(Seriously, look elsewhere)



This is my favorite play in baseball history. I am going to watch it whenever I feel down. pic.twitter.com/6vATixAd0N — Mike Petriello (@mike_petriello) April 4, 2021

當時天使兩人出局，跑者還在一壘，阮棟出棒之後以為完蛋了，但是這球的落點正好在二壘後方與中外野防區之間，羅伯特最後一刻都還沒站穩腳步，被球砸頭幸虧沒受傷。右外野手伊頓(Adam Eaton)趕緊過來接應。

天使反正兩出局了就拚命跑，白襪伊頓剛接到球，天使跑者佛萊徹(David Fletcher)已經在衝本壘了。伊頓緊急回傳但是用力過猛，球居然往下砸到投手丘，再彈跳到本壘板後方！佛萊徹趁著對手在玩「彈珠台」的時候攻下1分，阮棟也上到二壘。這可說是今日最糗的一次守備。

此戰是白襪菜鳥墨西迪斯(Yermin Mercedes)的大日子，除了生涯首轟出爐，他開季兩戰累積「8支8」超狂紀錄，成為隊史以及聯盟半世紀以來最長的開季連續敲安紀錄。天使總教練麥登(Joe Maddon)也不知如何對付墨西迪斯，「我們當然情蒐過他了，他最厲害的是在兩好球之後的表現。」墨西迪斯8支安打其中5支是在兩好球之後擊出，第8局他以中外野飛球結束了紀錄，打擊率0.889。

天使先發打線7人有安打，大谷翔平5局下敲出一壘打，並且盜二壘成功，打擊率暫時只有0.154。

(中時新聞網)