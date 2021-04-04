1名男友抱怨，他的女友日前說要與朋友外出吃飯、會在朋友家過夜，他當晚一連打了好幾通視訊電話皆未接，最後1通接起時，女友當時已躺在床上、四周漆黑，女友說因為朋友睡了不能開燈，但他發現女友用的枕頭、棉被像是飯店款式，氣的質問對方，對方也坦承因為臨時改住飯店，擔心他生氣因此撒謊；許多網友則留言說，「沒被綠，我請你吃雞排＋珍奶」、「別傻傻養別人老婆了」。

該男友在臉書「爆廢公社1館」發文表示，女友日前稱回父母家住1晚，晚上要與朋友聚會吃飯，女友當時說會住在朋友家，他在半夜12點多撥了視訊電話給對方，確認對方狀況，沒想到對方回覆還在外頭，他之後在凌晨2點前再撥了2通電話給對方皆未接通，再打第3通時，女友突然接起說正在被窩裡、準備要睡了。

他發現女友在視訊電話中疑似用飯店的枕頭，網友則分析他一定被綠了。（圖／翻攝自爆廢公社1館）

該男友要求女友開燈說話，對方則解釋朋友都睡著了，怕開燈影響到人，但他突然發現對方身後的枕頭、蓋的棉被疑似是飯店樣式，事後質問女友，女友則解釋朋友臨時要求出來玩，女友擔心被他罵，因此撒謊，他之後發文詢問網友遇到此事會生氣嗎？他還補充女友在2人交往初期曾被發現出軌。

許多網友則留言說，「當不知道放過自己吧」、「都被綠了你還不分手，你對她是真愛」、「這種你還要？除非你是吃軟飯的她養你不然留這種幹嘛？」「沒被綠，我請你吃雞排＋珍奶」、「有一就有二，別傻傻養別人老婆」、「趕緊斷一斷了！要不然只會傷的更深」、「就開門見山講清楚，總比結婚後發現來的好」。

(中時新聞網)