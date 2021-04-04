執政黨只會爭奪農田水利會操控權，卻任憑大埔水庫長滿布袋蓮不清除？（謝明俊攝）

新竹峨眉大埔水庫臨近苗栗縣三灣及頭份，早年完工後曾供應頭份竹南地區民生用水，至頭份東興淨水場完工後才停供，但原有供水管線仍在，目前仍持續供水給竹南廣源工業區，頭份在地鄉親就質疑為何早不將大埔水庫儲水支援東興淨水場，卻要將永和山水庫儲水用到幾近見底，才硬要對頭份竹南居民限水。

新竹峨眉大埔水庫自1956年興建，至1961年完工啟用，除了供應新竹香山、寶山用水外，還供應頭份、竹南2地的民生及農業灌溉用水，是由農田水利會所管轄的小型水庫，為了供給大埔水庫的原水至頭份、竹南，自來水公司還有興建輸水管線，穿越頭份市珊湖里、斗坪里等地區，並在頭份市中正一路興華高中旁設有一處中繼加壓站。

永和山水庫從1980年動工興建，至1984年完工，台水公司於1986完成東興淨水場，直接由永和山水庫供水進東興淨水場後，大埔水庫的原水才停供頭份、竹南的民生用水，但農業用水仍繼續維持，並且，至今大埔水庫的原水仍由原管線供水至竹南廣源工業區，工業區自設有淨水場，來提供區內廠商用水。

自來水公司在頭份中正一路興華高中旁設有中繼加壓站，就是舊有大埔水庫管線。（謝明俊攝）

自來水公司在頭份中正一路興華高中旁設有中繼加壓站，就是舊有大埔水庫管線。（謝明俊攝）

據頭份在地耆老旺伯表示，大埔水庫集水區因有較多農牧業及水果種植區，所以水質較差，淨水處理成本較高，以廣源工業區淨水場為例，每度水成本約為16元，東興淨水場約為14元，所以頭份、竹南2地的民生用水才停用大埔水庫的原水，改用永和山水庫水源。而東興淨水場除了供應苗栗縣頭份、竹南、造橋、後龍等鄉鎮約23萬人口，還得供應新竹市鐵路以西地區及新竹科學園區等。供水人口約60萬人，其中半數都非苗栗縣鄉鎮。

旺伯指出，永和山水庫儲水量自去年就已降至5成以下，水利單位及自來水公司不但沒有啟動節水措施，還拼命繼續供應新竹地區用水，直到現在永和山水庫的儲水剩不到一成，才開始對頭份竹南限水，而且限水區域還不包括東興淨水場原有供水區域的新竹市及竹科？

頭份鄉親強力抨擊，永和山水庫儲水跌破5成時，不就應該超前部署，設法調配大埔水庫支援東興淨水場原水，但執政黨卻毫無作為，眼睜睜地看著頭份竹南限水，叫頭份竹南鄉親情何以堪？

(中時 )