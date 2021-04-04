3月31日台北地檢署就總統蔡英文的論文案，正式依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，這起新聞讓論文案再度引發討論；學者林環牆今(4)日再度發文爆料，指出總統府曾「把黑手伸進媒體」，威脅電視節目報導論文門「自我節制」，更讓該節目的主持人心生害怕，不敢邀請彭文正上節目。

林環牆今日在其臉書粉專「獨立觀察」發文指出，這一個「總統府要媒體自我節制」的事件非常嚴重，但當天三位來賓看似沒有警覺到，有些令人遺憾；林環牆認為，總統府的這個做法暴露了幾個非常嚴重的問題，首先是擁有最高權力的蔡英文總統府，不知自我節制，反而威脅報導論文門的電視台要自我節制，這不僅公然違憲，壓制新聞自由，更讓台灣民主大倒退，走回過去的威權恐怖統治。

第二，蔡英文本人是論文門醜聞的主角，卻是一面刑事控告三位學者(賀德芬、彭文正、林環牆)，又一面壓制媒體報導論文門的發展。這不僅催毀台灣的新聞自由，使論文門這起世紀大醜聞無法獲得平衡報導，以致嚴重扭曲台灣社會廣大民眾對於蔡英文詐騙博士學歷的認知。

第三，蔡英文的總統府既然已不知節制地威脅電視台，當然也會以同樣手法對付其他媒體。這就是為什麽論文門兩年多來的調查發展，不管政治立場為何，台灣的新聞媒體全部噤聲。

最後，林環牆認為，蔡英文的所謂「英派」政權，已完全背離民進黨「黨政軍退出媒體」等傳統價值，在壓制新聞自由與操控資訊流通的法西斯統治下，台灣的民主選舉已遭到嚴重扭曲；因而，長期謊報博士學歷的蔡英文根本就卻乏統治台灣的正當性。

(中時新聞網)