清明連假還沒過，台南市2、3日的公墓與野草火警案較去年同期更多，4日正值掃墓高峰期，官田消防分隊仿偶像劇「火神的眼淚」推出宣導片「衰神的眼淚」，提醒民眾謹記「4不2記得」原則，以免釀災。

「火神的眼淚」是齣根據消防隊員出勤任務故事拍攝的職人偶像劇，5月才上映，預告片推出後未演先轟動，官田消防分隊順勢搞笑推出「衰神的眼淚」，拍攝同1人連續倒楣遇上公墓、住家、電線與煮食不慎火警，宣導如何預防相關火警發生。

台南市2日、3日兩天連假，提前祭祖的民眾共引發28件的公墓野草火警，較去年23件更多，4日起正值清明祭祖高峰，台南市消防局呼籲掃墓民眾記得「4不2記得」原則，包括「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。

旱災期間更應珍惜水資源，官田消防分隊拍攝影片，加強防火觀念，盼降低火警案件數。

(中時 )