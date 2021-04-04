富邦悍將今天做出球員異動，將棄打從投的張瑞麟、外野手高孝儀拉上一軍，林柏佑、陳真則下二軍調整，首度以投手身分上一軍，張瑞麟直呼興奮，「但不管角色是什麼，就是希望能夠幫助到球隊。」

張瑞麟2016年以自主培訓合約加盟義大犀牛，但他在外野出賽有限，在去年6月接受球探沈鈺傑建議棄打從投，成為稀有的左投側投。

張瑞麟開季至今在二軍出賽5場，7局投球僅被敲1安，自責分率仍是完美的「0」，好表現也獲得一軍機會，今天富邦做出的球員異動中將他升上一軍。

熱身賽時張瑞麟控球還有些偏差，但經過這段時間的調整已逐漸到位，「控球跟投球節奏是自己比較滿意的部分，熱身賽時控球比較偏差可能是剛開始比較生疏，後來就慢慢調整到位。」

加入職棒這5年來，張瑞麟一軍出賽機會並不多，這次以投手身分上來，他說：「每次升一軍都很珍惜。大家也很開心我能夠上來，給我很多鼓勵，像是二軍投手教練蔡明晉就鼓勵我，表現那麼好就要把好的東西展現出來。」

在二軍除了加強技術外，張瑞麟認為心理層面是更大的課題，「對決打者的心態比較重要，太亢奮或太緊張反而會做不出來，要融入比賽張力慢慢去調整。」

轉換身分不到一年就獲得教練肯定，給予一軍出賽機會，張瑞麟自認沒碰到太多困難，「自己從小只有客串過投手，沒有接受過仔細的投手訓練，因此在配球、補位及策略方面還需要教練多指導，讓自己更快融入新角色。」

(中時 )