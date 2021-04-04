前法務部長羅瑩雪3日辭世，兒福聯盟執行長白麗芳今證實此消息，基於尊重家屬不便談論細節經過，兒福聯盟稍晚會統一對外發表聲明。2014年，羅瑩雪發現乳房有硬塊，檢查後確診是乳癌第二期，5月28日手術切除，29日住院休養一天後，30日就回到工作崗位。她當時表示，「人都會走，我已經比別人幸運了」，就算因此離開人世也沒有遺憾。

2014年5月21日，羅瑩雪發現乳房有硬塊，確診是乳癌第二期，癌細胞腫瘤4.5公分，隨即安排同月28日手術切除，手術後住院一天，5月30日上班。

當時羅瑩雪回憶醫師告知確診罹癌，她心想，別人會得的病，自己也一樣會得，只能接受，「人都會走，我已經比別人幸運了」，就算因此離開人世也沒有遺憾，「反正總會有沒有完成的事，做到哪裡算到哪裡。」而這樣的心境和想法，讓她平靜地接受手術和之後的一連串化療、放射線等治療。

手術後，羅瑩雪做了6次化療，身體要先降溫才能注射化療藥劑，為了降溫，嘴巴含冰、雙手握冰、兩腳踩在冰水桶中一個小時，她描述，「剛開始好冷，我把它當作是一種體驗，體驗什麼是化療」，每次化療她僅請半天假，然後回家休息半天，第二天就上班。

羅瑩雪台灣大學法律系畢業，美國紐約州立大學刑事司法學（Criminal Justice）碩士，在擔任律師執業期間，曾全程參與1993年《兒童福利法》及2003年《兒童及少年福利法》全面修正；並聲請司法院大法官作出釋字第365號解釋，推翻民法第1089條的《父權優先條款》。

羅瑩雪擔任政務委員兼任蒙藏委員會委員長期間，是首位以公務簽證訪蒙之蒙藏委員會委員長、處理解決無國籍藏籍配偶居留問題。2013年，她再兼任福建省政府主席，後來因洪仲丘事件，行政院成立軍事冤案申訴委員會，由她任委員長。同年9月，行政院宣布由羅瑩雪接任法務部長，2016年5月20日卸任。

(中時新聞網)