李義祥被刑警帶往地院開庭重裁，刻意壓低帽子。（王志偉攝）

台鐵太魯閣號撞滑落邊坡的工程車出軌，造成48人死亡、198人受傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，昨遭（3日）花蓮地院裁定50萬交保，檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁。地院預計下午5時30分重開羈押庭，李義祥被員警帶往地院前，在住家門口唸了一份聲明，首度道歉，哽咽表示會配合檢調偵辦，負起應負的責任。

縣警局刑警隊幹員持傳票，到李義祥家中帶人，李義祥露面時，帶著帽子、口罩的他，看來神情相當憔悴，同時他也語帶哽咽地發表聲明，按著準備好的稿子唸：「本人在今年清明連假期間，造成台鐵太魯閣號408次列車發生極為嚴重的交通事故，導致民眾傷亡及社會高度關切，本人對此深表懊悔，並致上最深的歉意！本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸！最後，本人再次致上最誠摯的歉意。」

李義祥唸到一半，哽咽地哭了，最後他深深一鞠躬，說完「謝謝」後被警方帶走，準備開羈押庭重裁。

(中時新聞網)