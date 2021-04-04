台鐵太魯閣號408次列車出軌意外，造成重大傷亡，財團法人犯罪被害人保護協會成立「即時關懷」小組啟動協助關懷，除協調總會及花蓮、宜蘭、台東各分會志工31人趕赴事發現場，一路相伴關懷罹難者家屬外，將盡速協助家屬提起民事假扣押，避免業者脫產，確保家屬求償權益。

犯保協會表示，協會第一時間獲知訊息，即成立「即時關懷」小組啟動協助關懷，其中犯保花蓮分會外部督導、諮商心理師公會理事長蔣素娥，也與社工師公會理事長廖夏慧派出多名諮商心理師、社工到場支援犯保同仁陪伴關懷家屬，而犯保宜蘭、台東分會專任人員，也分別趕往現場協助。另犯保志工並配合花蓮地檢署在現場協助家屬進行遺體指認。

此外，犯保協會董事長邢泰釗，在法務部長蔡清祥指示下，於3日晚間至花蓮殯儀館了解現場協助情況與被害人家屬需求後，為確保家屬日後求償權益，立即指示犯保同仁協助家屬對肇事司機進行假扣押等保全程序，且依據「犯罪被害人保護法」規定，針對中低收或低收家屬提供「出具保證書」代替擔保金，將以最速件彙整資料向法院提出保全程序之聲請，避免肇事司機脫產。

犯保協會指出，由於罹難者家屬後續還需面臨親人後事處理、官司訴訟、創傷復原等問題，犯保協會將由各地分會銜接「一路相伴」關懷，提供家屬的需求提供適切的協助、服務與陪伴。

(中時 )