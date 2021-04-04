王宥忻受邀社團法人新北市家庭照顧者關懷協會參加「銀光食堂 遇見幸福！家庭照顧者」宣導活動，日前特別出席板橋銀光食響號召近百人響應公益，除了捐款5萬元更特別炸芋頭點心給家照顧長者陪伴長者品嚐，讓大家度過甜蜜溫馨的下午茶。王宥忻說：「在這個社會上有很多人默默的付出，不管這個人是不是自己的親人，都願意把溫暖分享給別人。也發現在這個社會上有許多需要我們關心的角落，由於少子化的關係，家庭照顧者的議題慢慢浮出台面。」

透過這次的活動，王宥忻分享當家中成員生病有照顧需求時，約有六成五由家人自行承擔起照顧責任，稱之為家庭照顧者。在台灣，這群容易被忽視、卻又一肩承擔起照顧責任的家庭照顧者突破90萬人，平均照顧年數10年，每天照顧超過13小時，一天睡不到4小時；在職照顧者，因為照顧縮減工作時數或放棄升遷比例佔多數也有因此被迫離職家中沒有生計來源。王宥忻有感而發表示：「希望大家一起來分擔社會照顧長者的辛勞，現在有一些社會機構提供分擔照顧家庭病人的辛苦，讓照顧者和被照顧者都能受到幫助，不管是金錢的支持或是人力的支援，有錢出錢沒錢的也可以報名當義工，希望可以終結『久病無孝子』這句話。」

王宥忻日前出席公益活動。（固力狗娛樂提供）

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