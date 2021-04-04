苗栗縣傅氏宗族清明祭祖場面盛大，準備豬、羊等牲禮以傳統祭儀祈求祖先庇保佑。（何冠嫻攝）

苗栗縣前縣長傅學鵬及傅氏宗親會每年清明節進行隆重盛大的千人掃墓祭祖，去年因應疫情首次改以「流水席」祭祖方式，今年疫情緩和，仍維持防疫措施，恢復三獻禮、午宴，以及獎學金、敬老金、生育津貼發放。4日有700多位傅家宗親齊聚一堂祭拜，以傳統祭儀祈求祖先庇保佑，聯絡感情，場面熱鬧隆重。

清朝乾隆年間，傅姓來台祖常達公從大陸廣東省蕉嶺縣率子到苗栗公館五谷岡開墾，至今有200多年歷史，子孫遍布各地，開枝散葉，傅氏宗親會選定每年清明節掃墓祭祖。

4日傅學鵬宗族準備豬、羊等牲禮，還有客家八音演奏，子孫齊聚掃墓祭祖場面壯觀，傅氏宗親會總幹事傅家木表示，去年因疫情影響，簡化祭祖儀式，暫停三獻禮、午宴並避免人潮聚集，採隨到隨拜方式分流，請宗親派代表參拜，流程從簡但心意不變，今年則有700多位子孫自各地返鄉匯聚一堂掃墓，並規定戴上口罩防疫，隨後頒發獎學金、敬老金、生育津貼，席開70桌午宴，交流情感，傳承慎終追遠美德。

今年獎學金有研究所2人，各2500元、大學6人，各2000元；敬老禮金90歲以上2000元、80歲以上1000元；生育津貼有6人各3000元，鼓勵子孫生育增產報國。

(中時 )