新北罹難女高中生回家了 父向侯哭喊：替我主持公道

台鐵太魯閣號408班次事故中不幸罹難的新北高中沈姓女高中生，今（4）日中午移靈回新北市立殯儀館，新北市長侯友宜提早到場等候，沈父一見到侯，抱著侯哭喊「請市長替我主持公道！這不應該發生的事情！」侯友宜也紅了眼眶，答應會全力協助後續事宜。

中午近1時，靈車抵達新北市立殯儀館，沈女弟弟懷抱姊姊的牌位領著遺體進入冷藏室，侯友宜與教育局長張明文、三重區長陳奇正和新北高中校長倪靜貴已在場等候，沈父悲痛不已，抱著侯痛哭，侯友宜不斷溫言安撫，要沈父自己也要保重。

侯友宜眼中泛淚表示，沈同學成績、品德好，得到老師讚許，和同學相處和睦，所以校長和同學們非常哀痛，他特別拜託校長和輔導老師、社工，一定要給班上孩子好好的開導，好好上生死這堂課，來祝沈同學安息，所以禮拜二上課的第一天，新北高中的老師會給孩子們相關心理輔導，不要受到嚴重的創傷。

新北高中沈姓女學生今移靈回到新北市。（王揚傑攝）

侯友宜表示，這是一件令人真的很痛心的事，新北市民死傷人數很多，身為市長感同身受，面對這些很年輕就走的孩子們，真的非常不捨，市長能做的就是心連在一起，希望往生者真的得到安息，受傷者趕快好，受害者家屬身心受到創傷，怎樣陪他們走過來，這是大家應盡責任，市長只是做該做的事情，希望悲劇不要一而再、再而三發生。

對於沈父希望侯友宜主持公道，侯友宜說，相信每個受害者的家屬很難接受這樣的事實，和親人去掃墓、旅遊，剎那間變成天人永隔，每個人都不能接受，站在政府首長的立場，不但要協助被害者家屬在刑事責任追訴外，民事賠償也絕不能放過，陪著家屬一起討回公道，是首長應盡的責任。

(中時 )