石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）增產幅度低於預期及中國大陸3月採購經理人指數（PMI）數據轉強等因素影響，國際油價向上攀揚。中油因亞鄰最低價限制，宣布汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，台塑化也跟進相同調整方案。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.1元。

至於台塑化5日凌晨1時起，參考零售價格則為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升23.9元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶62.47美元上漲至63美元，臺幣兌美元匯率升值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為0.65％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.7元，惟經考量亞鄰最低價限制，汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，應調未調之0.1元及0.6元皆由中油吸收。

擔憂疫情干擾需求前景，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月31日收盤下跌2.3％，成為每桶59.16美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.2％，成為每桶62.74美元。

第一季國際原油先漲後跌。3月份因全球疫情所帶來的不確定性持續，NYMEX原油與布蘭特原油分別下跌4.5％、3.1％；惟在沙國自願削減百萬桶日產量令油市供應受控，NYMEX原油與布蘭特原油第一季 漲幅達21.9％及21.1％。

分析師認為，印度發現變種病毒及大陸經濟放緩等，壓抑近期油價走勢，但今年夏天美國汽油需求形勢漸趨樂觀，拜登政府表示5月1日前美國成年人都將可接種疫苗，屆時美國汽油需求有可能回到疫情前水平，有助後市回穩。

(工商 )