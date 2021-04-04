700位天使志工默默守護來兒藝節玩耍的孩子，志工們年齡橫跨16歲至89歲長輩，是新竹市兒藝節最美麗的風景。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2021新竹市兒童藝術節「風的運動場」連續4天登場，前3天已有超過10萬人次湧入左岸遊具區，其中有700位天使志工默默守護孩子，志工們年齡橫跨16歲至89歲長輩，是兒藝節最美麗的風景。

市長林智堅表示，兒藝節志工群從16歲的高中生，到89歲的銀髮長輩都有，65歲以上阿公、阿嬤級的志工就有119位，學生志工也有386位，服務高達1437人次，市府感謝這些志工犧牲假期、默默付出，不求回報的精神是這座城市最溫暖感人的粉紅色力量。

社會處指出，此次志工群特色在有許多20歲以下年輕人結伴前來，為會場注入活力，成德高中學生林瑜君在高一開始就積極參與各種志工服務活動，這次連假4天都和朋友來當志工。

對於服務小孩的秘訣，林瑜君說，一定要和孩子一樣視角高度，並且溫柔地說話。林瑜君說，爸媽的感謝和小朋友的笑容是她擔任志工最大的動力與感動，這次的兒藝節連假也因為參與志工變得更加充實，讓她很有成就感也很快樂。

社會處表示，80歲以上的志工有6位，年紀最長的是來自濱海長青會的89歲何蔡栢奶奶，熱愛運動喜歡跳舞的她，個性開朗活潑，去年底剛完成志工訓練，樂高城市是她成為志工後第1場服務。她說，趁著身體還算硬朗，應該多做一些回饋社會的事情。

81歲的李禎漢爺爺同樣服務不落人後，他從園區高階主管退休，英語能力極佳，已在城市行銷處擔任6志工。他說，擔任志工是對自己有益的事情，可以讓他學習成長，而他也最喜歡看到小朋友天真的笑容，就像振奮人心的「腦內啡」，讓人久久無法忘懷。

志工群中年紀最小的是16歲、關西高中學春暉社學生黃翔郁。黃同學表示，加入春暉社就是要做有益社會的事，學校和家人都非常支持他擔任志工，這次看到兒藝節在招募志工，二話不說跟著學長姐報名，體驗「手心向下」奉獻一己之力，幫助別人也就是幫助自己學習成長，一舉兩得。

(中時 )