台鐵太魯閣號出軌意外，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日下午公布罹難者最終版，確認為50人，其中有2具無名屍，呼籲民眾若知道家人是搭這班列車，請到殯儀館或台北、台東地檢署確認。

俞秀端指出，50名死者與原先看到的50位是一樣的，雖然昨有在第6節車廂下新發現1具遺體，但經比對後，確定是原先48人其中1人的殘肢，所以確定是50名死者，而有2死者待指認。

(中時 )