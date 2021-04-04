【太魯閣出軌】太魯閣第六車廂下遺體身份確認 檢方公布最終版：50人罹難 15:322021/04/04 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮地檢署檢察長俞秀端。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號出軌意外，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日下午公布罹難者最終版，確認為50人，其中有2具無名屍，呼籲民眾若知道家人是搭這班列車，請到殯儀館或台北、台東地檢署確認。 俞秀端指出，50名死者與原先看到的50位是一樣的，雖然昨有在第6節車廂下新發現1具遺體，但經比對後，確定是原先48人其中1人的殘肢，所以確定是50名死者，而有2死者待指認。 4名罹難者 身分待確認 30歲女獸醫太魯閣號罹難 全院同事心碎淚流不止 (中時 ) #太魯閣出軌 #太魯閣 #出軌 #俞秀端 #遺體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 罹難者上修51人 外籍3死5傷 04:102021/04/04 焦點要聞 太魯閣出軌、羅瑩雪辭世 柯志恩：令人感傷的清明時節 15:352021/04/04 政治 目睹站票客拋射車外 一家三口跨過大體求救 哭：台東人回家難 10:202021/04/04 生活 助台鐵太魯閣意外 竹縣長楊文科捐1個月薪水 15:372021/04/04 政治 聲押李義祥50萬交保 檢方抗告 04:102021/04/04 焦點要聞 【太魯閣出軌】遺體破碎難辨識 牙醫比對就診紀錄助認屍 11:342021/04/04 社會 【太魯閣出軌】罹難者51人下修48人 確切人數視DNA結果 09:022021/04/04 社會 【太魯閣出軌】向總統請辭？ 林佳龍：搶修後會負起責任 09:582021/04/04 政治 2幼女1罹難1腦傷住院 楊父：小妹魂有回來陪姊姊 13:062021/04/04 生活 【太魯閣出軌】台東警護送罹難者及家屬返家 縣府公布救助捐款帳號 12:272021/04/04 社會 【太魯閣出軌】4歲陳小妹罹難 叔公痛批李義祥一點道歉誠意都沒有 13:242021/04/04 社會 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】「76行者」輪3班修復遺體籲「別再捐」 民眾感慨2字：反觀 - 社會 【太魯閣出軌】台南市民2人罹難 警方將派車前導運遺體 - 社會 【太魯閣出軌】罹難女高中學生移靈回新北 新北警派車護送 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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