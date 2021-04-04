太魯閣號事故釀50死，工地負責人李義祥難辭其咎，但台鐵多年陋習，也在這起事故中暴露無遺。前國策顧問郝明義指出，李義祥的責任當然要追究，「但台鐵難道沒有責任嗎？」他並呼籲追究包商東新營造、聯合大地工程顧問、中棪工程的責任，否則對不起死者。

「如果只讓事件逗留於對一個工地主任有沒有剎好車的追究，我們就太對不起那些枉死的人了」，郝明義臉書PO文，認為到目前為止還在追「李義祥有沒有拉手煞車」，有點本末倒置了；他強調，李的責任當然要追，但更要追背後的包商、監造單位，還有業主台鐵。

郝明義批評，李義祥執行「邊坡防護工程」，結果肇事元兇就是他的工程車從邊坡滑落，真是荒唐至極。他引述台北市土木建築學會理事長余烈的看法，造成工程車滑落的邊坡，為何沒有一根護欄？

「余烈解釋，依照現場環境，理應在爬坡左側設護欄，以每根長達7、8米的鋼板樁、H型鋼或鋼軌樁打進土裡，露出地面約1米，在爬坡左側打一整排。如果有護欄，工程車不至於跑到鐵軌上，這部分，台鐵要負的責任很大。」

另外，李義祥承包的這項工程，他僅是協力廠商，施工廠商為東新營造、設計監造是聯合大地工程顧問、專案管理則交由中棪工程，「若只追一個工地主任的責任，卻放過東新、聯合大地、中棪這些公司，就太模糊焦點了。」

(中時新聞網)