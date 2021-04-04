基隆一名30歲巫姓男子在高職任教時，與未滿16歲女學生交往，並載她到外縣市遊玩，巫男酒後在旅館與少女發生2次性行為，基隆地院近日審結，依妨害性自主罪處有期徒刑6月，審酌巫男已與少女及其父母以55萬元和解，宣告緩刑3年。

判決指出，巫男2018年4月至2019年間在基隆某高職擔任教師，2018年9月7日至11日與高一女學生短暫交往，交往第二天就帶少女至桃園遊玩，並外投宿2天，未料，巫男竟在喝酒後與少女2度發生關係。

少女控訴，巫男第一天晚上先用手摸她的胸部與下體，當下有以推、咬方式拒絕，並明確說出「不要」，但巫男喝了酒，雖沒有暴力行為，但也沒有停手，她只好放棄掙扎，未料，隔天傍晚巫男又再度飲酒，對少女上下其手，雖少女明確說出「不要」、「不要再弄了」，但巫男仍沒有反應，少女心想，有一就有二，反抗也沒有太大用處，因此沒有做出拒絕動作。

但巫男矢口否認犯行，辯稱當時有帶少女到桃園吃晚餐，但未過夜、發生關係，並承認確實有在車上親吻少女、撫摸其胸部等，檢警調查時，發現案發當日，巫男開車路徑與少女指證相符，加上通訊軟體對話紀錄等事證，認定2人確實有發生關係，至於巫男是否有違反少女意願，檢方認為，沒有相關證據，難僅憑少女單一說詞，最終以對14歲以上、未滿16歲少女性交罪嫌起訴巫男。

基隆地院近日審結，依對14歲以上未滿16歲女子性交，共2罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑6月，但法官審酌，巫男已與少女家人以55萬元和解並道歉，宣告緩刑3年，全案可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )