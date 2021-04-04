前法務部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨晚因病辭世，法務部長蔡清祥及不少檢察界人士4日得知此事，均感哀悼，法務部4日在官網上製作羅瑩雪紀念圖片，感念她生前為法務工作所付出與貢獻，並懇請家屬節哀，「縱然生命有限，但其彰顯的美好價值將長存人心，永遠流傳」。

法務部新聞稿指出，羅前部長一生致力於兒童及少年權益之維護，擔任法務部部長期間，亦努力推動各項法務行政工作。法務部部長蔡清祥及全體同仁衷心感謝羅前部長之付出與貢獻，並懇請家屬節哀，縱然生命有限，但其彰顯的美好價值將長存人心，永遠流傳。

羅瑩雪在法務部長任內就發現罹患乳癌，當時她仍低調到法務部上班，到立法院備詢。她當時表示，所有人都會生病，她年紀較大才生病，還蠻幸運的，她鼓勵所有人，不管有沒有病，或遭遇到什麼困難，都應用最樂觀的、最正面的態度看待，都能學到很多。

羅瑩雪在法務部長任內，共核准執行3次死刑，共12名死囚伏法，其中，最受矚目的是台北捷運殺人案中的隨機殺人犯鄭捷，是羅瑩雪在卸任前的10幾天加班批准死刑令。但身為佛教徒的羅瑩雪曾公開主張廢死，但她在每次執行死刑後，都會依慣例打坐多迴向給遭槍決的死刑犯。

(中時 )