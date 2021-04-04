女友馬來西亞新銳才子蔡明仁，2年前為新《流星花園》創作的片尾曲〈愛，存在〉，在YouTube累積破1200萬點閱及抖音9億次觀看驚人成績，能寫、能唱的他獲唱片公司矚目發掘，將於七月推出個人首張專輯，他近日特別將〈愛，存在〉重新演繹；有趣的是，該曲副歌朗朗上口，超K旋律歸功於蔡明仁「愛洗澡」的習慣，他笑說：「因為台灣夏天很熱，我常在洗澡時哼歌想旋律，這首歌的副歌就是在洗澡時寫出來的。」

其實蔡明仁創作〈愛，存在〉靈感源於自己的愛情故事，原來當初他因喜歡台灣的華語流行音樂文化，期盼體驗不同的音樂環境，毅然而然決定來台灣求學，結果與交往兩年的女友因為不敵遠距離而協議分手；蔡明仁表示：「我們是抱著各自祝福彼此前程的情況下分手，這首〈愛，存在〉就是獻給她的。」

蔡明仁將於七月推出首張專輯。（蔡明仁音樂工作室提供）

蔡明仁將於七月推出首張專輯。（蔡明仁音樂工作室提供）

〈愛，存在〉因戲劇人氣推波助瀾爆紅成網路神曲，超高數位點擊流量讓蔡明仁的才華嶄露頭角而獲發片機會；事實上，音樂創作界「菜鳥」的蔡明仁，當初創作有機會搭上金牌製作人柴智屏的戲， 全靠他口中的貴人、資深音樂人薛忠銘老師賞識、從中拉線，蔡明仁當時得知自己的音樂創作將搭戲曝光，樂得直呼：「感覺像是中了千萬樂透一樣興奮！」薛忠銘這次還友情力挺擔任蔡明仁新專輯的配唱製作人。

(中時 )