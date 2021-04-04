高雄反空汙大遊行今（4）日下午登場，中鋼強調，為響應高市府改善空品政策，今年3月1日起其中1部可使用燃煤供電鍋爐已停用燃煤，9月15日後另外2部鍋爐也不再使用燃煤，每年預計可再減少二氧化碳42萬噸、粒狀物7噸、硫氧化物154.4噸、氮氧化物265.2噸，總計今年將停3部鍋爐。

中鋼指出，自建廠起非常重視節能減排工作，環保投資金額累計至2020年底高達763億元。近年，環保改善有顯著成果，如2019年完成燒結礦自動化封閉式建築工程，2020年分別完成第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備及第一轉爐工場二號集塵設備更新等環保改善計畫。

中鋼表示，自2002年至2020年期間，總計粒狀物減量75.1％、硫氧化物減量65.4％、氮氧化物減量55.1％、揮發性有機物減量81.5％。基於「沒有最好，只有更好」的理念， 2021年至2026年將再投資436.8億元，陸續推動各項環保改善工程。

中鋼評估，預計每年可再減量粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸，其中包含依號燒結工場增設脫硫設備、新建煤礦封閉式建築工程、煉焦爐及乾式淬火設備建造工程、動力一場汰舊換新等空汙改善計畫。

此外，中鋼目前12部汽電共生鍋爐主要以自產燃氣發電，如自產燃氣不足時，其中設置除塵、脫硫、脫硝等環保設備的3部鍋爐輔以少量燃煤補足能源需求。

針對推動減碳工作方面，中鋼建置能源節約管理系統，自2011年至2020年，投入約113.7億元，完成1163件減碳專案，包括增加製程廢熱回收機制、提昇廢熱回收效率、提昇能源效率、汰換老舊設備與製程參數調整減少能耗等工作，合計每年可減排約135.2萬噸二氧化碳當量。

此外，中鋼也積極推動綠能發展，投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業，例如2016年成立中鋼光能公司，至2020年底，整體太陽光電系統之累積發電量已達2.3億度，減少約11.7萬噸二氧化碳當量。

離岸風電產業部分，中鋼成立中能發電公司，取得300MW併網容量的29號風場，風場建置完成後，預估每年發電量為12億度，相當於每年減排約61萬噸二氧化碳當量。

(中時 )