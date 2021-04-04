台鐵太魯閣號事故釀成50死，國家運輸安全調查委員會昨取得列車行車紀錄器，成功取得事故前影像，主委楊宏智透露，工程車並非一開始傳出的「砸到」，而是橫擋在軌道上，列車煞車不及撞上。

楊宏智表示，昨日取得的相關紀錄資料，運安會都已掌握到，資料沒有受損，相關彙整、解讀都在進行。他說，對於了解事件原委會更完整，調查人員也看到事發影像，工程車橫擋在軌道中，列車煞車不及。

他強調，車子何時滑下去？怎麼滑的？有沒有拉手煞車？有拉手煞車怎麼還會滑？這才是未來的調查重點。

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（資料照/鄭任南攝）

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