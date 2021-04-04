台鐵太魯閣號事故釀成50死，國家運輸安全調查委員會昨取得列車行車紀錄器，成功取得事故前影像，主委楊宏智透露，工程車並非一開始傳出的「砸到」，而是橫擋在軌道上，列車煞車不及撞上。
楊宏智表示，昨日取得的相關紀錄資料，運安會都已掌握到，資料沒有受損，相關彙整、解讀都在進行。他說，對於了解事件原委會更完整，調查人員也看到事發影像，工程車橫擋在軌道中，列車煞車不及。
他強調，車子何時滑下去？怎麼滑的？有沒有拉手煞車？有拉手煞車怎麼還會滑？這才是未來的調查重點。
(中時 )
台鐵太魯閣號事故釀成50死，國家運輸安全調查委員會昨取得列車行車紀錄器，成功取得事故前影像，主委楊宏智透露，工程車並非一開始傳出的「砸到」，而是橫擋在軌道上，列車煞車不及撞上。
楊宏智表示，昨日取得的相關紀錄資料，運安會都已掌握到，資料沒有受損，相關彙整、解讀都在進行。他說，對於了解事件原委會更完整，調查人員也看到事發影像，工程車橫擋在軌道中，列車煞車不及。
他強調，車子何時滑下去？怎麼滑的？有沒有拉手煞車？有拉手煞車怎麼還會滑？這才是未來的調查重點。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。