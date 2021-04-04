苑裡消防分隊救護人員將古姓護理師救出送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

在台中縣大甲某醫院工作的古姓男護理師，4日清晨由醫院下班回家，沿苗140線西往東方向，駛經鐵路陸橋旁平面道路時，疑因車速過快失控，衝入路旁稻田翻滾2圈後停住，前後距離長達200米，顯見車速相當驚人，轄區警消獲報到場將人救出送醫暫無生命危險，但古某座車已幾成廢鐵，肇事原因正由警方調查中。

20多歲的古姓護理師，是在大甲某醫院上班，4日清晨6時由醫院下班返回苑裡鎮住所，開車沿台1線右轉苗140線道，在駛經鐵路陸橋旁平面道路時，不知何故車子失控，衝入路旁乾旱稻田內，翻滾2圈後停下，前後距離長達2百公尺，顯見車速相當快，造成車子引擎蓋及車頂全都塌陷全毀。

古某座車衝入田間翻滾，長後距離達2百公尺才停住，顯見車速相當快。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

轄區苑裡消防分隊及分駐所警員據報派出人車趕往救援，將古某救出送往苑裡李綜合醫院急救，消防救護人員初步檢視，古某意識不清，左手背及鼻子有撕裂傷，警方將協請院方抽血檢驗是否涉及酒駕以及肇事原因。

(中時 )