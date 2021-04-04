樂天桃猿本季將「老虎」黃子鵬拉上先發，開季至今他出賽2場吞下2敗，昨天更是被中信兄弟7局猛攻12支安打丟掉6分（5分自責分），不過總教練曾豪駒認為黃子鵬的狀況沒到很差，只是必須要擴大自身控球優勢。

樂天今天做出球員異動，將黃子鵬、董子浩下放二軍，2場先發都吞下敗仗，曾豪駒指出原因，「黃子鵬昨天的配球模式和控球位置，對於對方打者都不是太壓迫，都投在打者比較舒適的位置，對方都在前2球就做攻擊，必須要擴大自身控球優勢才行。」

雖然他連2場先發表現不甚理想，但曾總表示，黃子鵬接下來的角色仍會是先發投手，並不會做更動；而目前球隊陣中先發投手有洋投豪勁、霸林爵及本土的翁瑋均、王溢正、張喜凱、黃子鵬，「目前球隊先發投手人數足夠，歐飛登還是會擺在牛棚。」

至於第4位洋投猛快1日在二軍出賽先發5.2局，用球數也從首戰的79球來到103球，曾總表示，目前還要加強他的控球和球速，再看看何時加入一軍賽場。

(中時 )