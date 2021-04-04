任職於高雄一間文教機構的黃姓女子，2017年在辦公室抽走張姓女同事的椅子、害張女「坐空」慘跌，導致腰背受傷，事後張女對黃女提告，一審遭判5月但得必須易科罰金，此案經上訴，由於黃女答應賠償和解，二審判決也出爐。

根據判決書，2017年8月29日下午，黃女與張女從公司5樓到1樓辦公室，而張女先找到空位並坐下，沒多久張女手機響，其他同事提醒她接電話，因此張女起身翻找包包拿出手機，同時黃女也進到辦公室，直接抽走張女原本坐的位置。

不知情的張女一屁股坐下，直接坐空跌到地上，導致下背、腰部挫傷、還有第五神經弓骨裂等傷害。針對張女提告，黃女反駁當時拿走椅子時，不確定是否為張女原本座椅，委任律師也強調，現場椅子沒有專屬特定人，黃女沒義務注意誰在使用椅子，且張也沒注意就坐下，導致受傷。

一審時法官認為，就算公司坐位採「先到先坐」，但意外發生時，椅子還在張女身後，黃女應注意擅自移動椅子，可能導致他人跌倒風險，確實未盡注意義務有過失，依過失傷害罪判5月。此案經上訴，黃女願賠25萬和解，張女也願意原諒，高分院二審改判3月、緩刑2年。

(中時新聞網)