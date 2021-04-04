高雄「反空汙大遊行」4日登場，南台灣群眾上街反空汙，特別選在兒童節當天舉辦，就是希望政府搶救高雄孩童，還給南部民眾乾淨的呼吸環境，高雄市長陳其邁也前往活動現場，並且向民眾宣示未來將要求興達電廠燃煤機組2025年全數除役。

此次遊行活動在高雄市政府集結出發，沿路步行至行政院南部聯合服務中心表達相關訴求，遊行活動開始前，由在地兒童及民眾演出反空汙氣候行動劇，闡述原本空氣清新的港都城市，因為各工業區的煤鬼、霾怪和汙魔陸續現身，讓大家生活備受困擾，最終在政府的援助下齊心協力，打擊高屏空汙大怪獸。

陳其邁也現身活動現場，針對環團的訴求作出回應，陳其邁強調，因應全球氣候緊急狀態，高雄市會依聯合國永續發展目標（SDGs），採取緊急行動面對氣候變遷及其衝擊，並透過發展綠電及使用天然氣發電，未來將不准燃煤機組設置、加速燃煤機組除役，同時他也要求興達電廠燃煤機組必須再提早1年，於2025年全部除役。

陳其邁表示，高雄已於去年9月加入「脫煤者聯盟」，今年也將完成撰寫城市自願檢視報告（VLR）來檢視並確保永續發展目標能夠在高雄實現，跟上國家城市腳步，他也宣示高雄五大能源轉型原則為減煤、綠電、增氣、反核及均衡。

陳其邁指出，減煤、綠電、增氣、反核是中央和地方一直堅持的供電價值，但高雄更主張國家整體穩定的能源供應政策，應該要以「區域均衡發展」為前提，才能促使各縣市共同發展綠電及天然氣發電，並強化地方政府推動能源轉型的責任與動機，同時達到區域發展均衡及淨零碳排目標。

陳其邁強調，未來將持續推動高雄市電力設施空氣污染物排放加嚴標準，來追求2030無煤高雄、2050淨零碳排目標，特別是興達電廠第四燃煤機組，市府要求再提前1年完成，必須在2025年達到燃煤機組全部除役。

(中時 )