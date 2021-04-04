新北市1名母親長期與2名子女相依為命，含辛茹苦教育孩子，孩子長大變成過度依賴對方，甚至多年來與兒子同房睡，日前兒子因為交了女友，她備感冷落之下，竟一怒拿刀朝兒子腹部刺去，當她回過神時兒子已大量出血，所幸送醫後無大礙；她事後自首，兒子表示願意原諒、不提告，法院判刑2年、緩刑5年，可上訴。

判決書指出，小芳因為前夫沉迷賭博，還對她施暴，原來從事家庭代工扶養2名子女，後來忍無可忍，在2001年決定離婚，全靠1人支撐家庭，對1兒1女用心教育，甚至與兒子同房；兒子曾對她說「這樣不太好」、「要對我放手」，之後兒子決定搬離家中、與女友同住。

小芳認為遭到兒子冷落，甚至覺得兒子被其女友控制，自己生活頓失重心；去年5月她被兒子開口借用出遊旅費，還被拒絕共進晚餐，她竟一時悲憤拿刀刺進兒子腹部，並揚言「我們一起死，遺書都寫好了」，當她回過神來，已經發現兒子大量失血，所幸送醫急救後已無大礙。

小芳事後供稱，兒子帶她出去玩，沒向女友報備，2人就為吵架，就連2人吃飯時，兒子還要經過女友同意才能開始吃，讓她氣憤一時失控，她辯稱只是持刀輕輕劃過，想給兒子一點教訓；法院判斷小芳有殺人犯意，考量她已自首，兒子事後也不願提告、願意原諒，予以減刑後依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。

(中時新聞網)