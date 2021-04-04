台鐵太魯閣號重大事故，肇事的廠商義祥工業社負責人李義祥被起底曾當選過花蓮縣民進黨代表。資深媒體人趙少康今天表示，如果不是這次太魯閣列車的不幸事件，誰也不知道一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通。

趙少康指出，李義祥曾以義程營造有限公司承攬台鐵局6件工程，承攬公路總局11件工程。義程營造承攬台鐵局的工程包含台東工務段倉庫防水鋼棚架工程等6件，金額共新台幣1426萬5816元；承攬公路總局工程包含台11丙線0k＋547東華大橋等橋梁設施修復工程，金額共1億2788萬3774元。

趙少康說，如果不是這次太魯閣列車的不幸事件，誰也不知道一個名不見經傳的李義祥竟然有如此大的本事，只不過當過民進黨的黨代表，就能夠如此呼風喚雨、財運亨通，其他比李義祥在綠營中關係更好，地位更高的一大票新貴，拿了政府多少工程？得了政府多少標案？賺了國家多少公帑？主管官署給他們開了多少綠燈？

趙少康表示，「權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗」，身為總統和民進黨主席的蔡英文當然應該立刻下令徹查，執政的民進黨應該坦白自清，否則「一人得道、雞犬升天」的歪風只會越演越烈蔡英文任期剩下的三年，「上下其手 吃相難看」的醜態只會越來越難看。

(中時 )