今天是兒童節，羽球世界球后戴資穎和「羽球王子」王子維都在臉書粉專分享兩人小學時在比賽中對決的珍貴畫面，可愛的畫面及熟悉的打球姿勢，讓球迷頻頻稱讚。

小學二年級的王子維越級挑戰三年級賽事，當時三年級的戴資穎則是挑戰男生組，兩位好手在一場比賽中交手，小戴那時就已經展現出色到勾對角技巧，王子維一面回憶一面直呼：「小戴那個勾對角是怎麼回事？」

王子維、戴資穎國小比賽中小小的身影在球場上奔跑的樣子，已經有大將之風，王子維笑說：「我們小時候打球怎麼這麼可愛！已經過18年了耶，時間過得真快，祝大家兒童節快樂～」王子為感謝母親為他的童年留下珍貴回憶，並透露這是他和小戴最初的對決。

戴資穎的臉書粉專也分享了這段畫面，問球迷認得出來誰是誰，寫道：「兒童節快樂兒兒兒～小時候的我們重現，看得出來哪個是我嗎？」

目前羽球好手都在國內訓練備戰，並以列入東京奧運積分的賽事為參賽目標，最快5月25日開打的馬來西亞公開賽，才會再看到小戴、王子維等好手出賽。

(中時 )