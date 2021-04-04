頭份竹南限水在即，學校學童如何節水又保持手部清潔非常重要。（謝明俊攝）

頭份竹南地區即將從4月6日凌晨零時起分區進行限水，苗栗縣長徐耀昌特別提醒鄉親在停水期間仍要保持手部衛生，尤其是學校學生，如何省水又可清潔手部？可自製潔手劑，或是使用酒精、乾洗手來代替清水，希望在停水期間仍能維持防疫效果不打折。

全台水情吃緊，苗栗縣頭份、竹南將從4月6日起啟動「供5停2」分區停水，徐耀昌提醒鄉親，防疫期間又遇上停水，鄉親除戴好口罩外，千萬勿因節水而忽略手部衛生，秉持「當用則用，當省則省」的觀念，做好手部衛生，防範病毒上身。

苗栗縣政府衛生局提供幾個小撇步供民眾參考如何保持手部清潔，如果水龍頭還有水時，勿將水量轉到最大，搓揉手部時先關掉水龍頭，勿塗抹過多肥皂或清潔劑，以最少量的水來沖淨手部。

衛生局表示，如果遇到停水或無儲水、乾淨水源時，可事先泡製3至5 ppm含氯漂白水，置於附有水龍頭的儲水桶內，用少量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後再另以清水洗掉殘留的漂白水。

衛生局提醒，如果真的找到水源時，可使用酒精含量75％的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

衛生局呼籲鄉親，務必飲用煮沸的開水或包裝完整的市售瓶裝水，注意水塔、蓄水池衛生，限水時勿用抽水馬達，以免水管負壓吸入污染物，恢復供水後，如發現給水有混濁、異色或異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。

(中時 )