男神宋仲基近來主演的韓劇《黑道律師文森佐》不僅收視亮眼，他在劇中的帥氣模樣也吸引不少粉絲，近日，他抽空參加友人婚禮，好友李光洙也同行，並在雨中留下合影，帥氣臉龐配上完美比例的身材，彷彿電影才會出現的場景，讓網友都看傻驚呼「確定不是在拍電影」。

有網友在韓國論壇「the qoo」曬出宋仲基、李光洙參加友人婚禮的照片，由於當天下著大雨，兩人要和新人合照時，還為了不擋住鏡頭，特地不撐傘淋雨拍照，兩位帥哥現身已是全場焦點，合照的側拍更像是拍攝電影海報，讓網友都看傻了，「也太帥了吧」、「確定不是在拍電影」。

宋仲基和李光洙現身友人婚禮。(圖／翻攝自韓網)

其實，宋仲基和李光洙因合作《Runinng Man》累積深厚情誼，雖然他在和宋慧喬離婚後，就鮮少有幕前採訪通告，也不太提及友人的近況，但兩人一起現身婚禮，看得出他們仍維持著好友誼。

宋仲基和宋慧喬因合作《太陽的後裔》相識相戀，最後更步入禮堂成為演藝圈佳話，未料維持不到2年就宣布離婚，分開原因至今仍眾說紛紜，不過他之前受訪曾吐露婚變當時心境。

離婚後沒多久，宋仲基就投入電影《勝利號》的拍攝，他也說到第一次看到劇中角色，想到的是「自暴自棄」，生活的一切都陷入谷底，「拍攝時，我實際的內心狀態其實和泰浩初期是有相似之處的」，首度分享離婚的心情。

(中時新聞網)