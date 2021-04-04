運動員多半體態良好，如果又有張出眾的明星臉，很快地就會名聲響叮噹。南韓有位21歲的排球女運動員朴慧敏（朴慧敏），除了有181cm的模特兒身材，還有一張清新的臉龐，被韓國網友美譽為「排球界周子瑜」，卻不被部分大陸、台灣等地網友認為長得像。

朴慧敏的母親是排球俱樂部的會員，耳濡目染之下，她從小學六年級開始練習打排球，2017年在亞洲選手大會勇奪「最佳主攻手」的獎項，隔年以隊長身分參加第19屆亞洲女子青年排球錦標賽名列季軍，同年加入GS Caltex Seoul KIXX排球隊，是隊內的左側擊球手。

除了有優異的排球成績，朴慧敏的亮眼外表也成為韓網友的討論重點之一，膚質白皙、五官端正，還有181cm的修長身材，九頭身的完美比例詮釋什麼叫「胸部以下都是腿」；如此高人一等的身材原來出自於家族基因，朴慧敏曾說過家人都很高，姐姐170cm、弟弟更是長到187cm，怪不得她能長那麼高，許多網友聽聞朴慧敏的美貌，都追隨到公開IG，共有2.8萬粉絲追隨，只要隨便PO一則動態，按讚數至少破2千。

朴慧敏的名氣在南韓很火紅，甚至傳到大陸、台灣等地，不過海外的網友似乎不能理解她為什麼被南韓民眾封為「排球界周子瑜」，忍不住留言：「是很漂亮，但這誰稱的啦？哪裡像？」、「臉型不像，眼型更不像」、「滿可愛的，但到底哪裡像？」、「到底甘周子瑜什麼事？」等。

(中時新聞網)