美國此前發表的香港政策法報告中，提及「港版國安法」削弱司法制度、言論及學術自由等。對此，香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛4日表示，此前美國對香港實施的制裁並不會削弱香港的國際金融中心地位，並相信制裁對象或措施不會擴大至機構或政府。

香港01報導，任志剛4日出席電台節目時指出，中國會繼續將人民幣國際化，減少對美元的依賴，而香港在人民幣國際化的過程，應主動將人民幣推向資本市場。任志剛表示，香港最活躍的資本市場是股票市場，可以引入人民幣作為交易單位，讓投資者增加選擇。若能做到這點，人民幣國際化可多走一步，也有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位。

任志剛又指，目前中美角力的情況難以估計，若美國使用金融「武器化」，即不允許香港使用美元的話，將會對中港帶來很多麻煩，但相信美國不太可能會這樣做。任志剛指出，若港元與美元脫鉤，也可與其他貨幣掛鉤，但任志剛強調並非建議這樣做，只是香港也會有後備方案。

任志剛表示，聯繫匯率已實行38年，穩如磐石，而美元獨大地位難受挑戰，看不到美元作為全球最重要貨幣的地位，會在中短期內受到特別影響。美國作為全球最大負債國，負債淨額達14兆美元，而中國是美國的最大債權國，因此美國不大可能採取資金限制、外匯管制及債務違約等金融武器，否則美國的情況將會更艱難，因此港元需要脫鉤的機會極低。

另外，任志剛認為，美國新總統拜登與上屆川普政府相比，在金融領域上的態度有些微分別，希望金融戰不會打得太激烈。

(工商 )