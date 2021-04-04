台鐵太魯閣號發生嚴重傷亡事故，國民黨立委林奕華說，每一則的新聞報導，都是每一個罹難者家屬心碎的故事。然而，總統第一時間的反應竟然不是道歉，而是要大家「釐清真相以前不要有過度的揣測與指控」，對照事後台鐵內部外流的卸責對話紀錄，真的很難以想像，究竟是一個怎麼樣冷血的政府？

林奕華批評，從總統到高官，面對如此重大的死傷事件，第一時間的反應竟都只是推卸責任。難道，國人面對傲慢的蔡政府、蘇內閣只能卑微的要求法律責任，而不能要求政治責任嗎？

林奕華認為，蔡英文上任以來，「務虛」多過於務實，「不放棄每一個可以內、外大廣宣的機會」，相信這是每一個國人共同的感受。

林奕華指出，要不是西濱發生重大車禍，國人還不知道全長300多公里的快速道路竟然沒有濃霧偵測器，交通部每年編列提升道路品質經費花到哪去了？要不是近來全台缺水，國人還不知道原來前瞻計畫-水環境建設的錢，大部分都拿去造景；要不是空軍半年內連續發生兩起意外，國人還不知道政府用於汰換老舊軍事裝備的預算，還不如農業補貼。

林奕華說，要不是這次太魯閣號發生嚴重的死傷，國人可能還不知道前瞻的軌道建設，花在台鐵升級及改善東部服務的經費，遠不如都會區捷運跟鐵路。從N年前的南迴搞軌案到猴硐西正線崩山事件以及這次的太魯閣號悲劇，邊坡防護牆以及電眼監控設備始終都不是政府施政的優先選項。

林奕華指出，之所以如此，就是因為以上零零總總的所有建設，官員都沒有剪綵的機會，承平時代國人也通常無感，自然也沒有內、外廣宣的機會；因此這一次不但要追究官員、包商失職的法律責任，更要追究政府務虛不務實的政治責任，絕對不能再讓國人寶貴的性命平白犧牲。

(中時 )