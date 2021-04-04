造橋龍昇社區成為推動綠能重要社區。（謝明俊攝）

因應氣候變遷極端天氣型態出現，如何加強綠能節電及區域降溫，苗栗縣政府環保局推出綠能節電及區域降溫輔導建置計畫，透過屋頂農園、綠牆及綠籬等設施，來隔熱降溫減少用電，環保局提供經費補助並辦理3場宣導說明會，增加民眾對環境變遷的了解及應變知識。

環保局推出「苗栗縣低碳永續家園推廣綠能節電及區域降溫輔導建置計畫」，希望透過建築隔熱措施，可調節建築室內溫度舒適環境及環保節能理念，使用可調式太陽能板屋頂、屋頂農園、綠牆及綠籬，使居住環境隔熱降溫，並達到省電功效。

環保局這項計畫申請對象，包含學校、公有建築、村里社區、住宅、大型商場、公司行號，申請單位至少參加過1場次環保局所辦理的培訓課程。輔導補助項目包含建置綠屋頂、綠籬、綠牆或建築降溫隔熱設備，補助經費共約55萬，申請時間自即日起至5月15日或補助款用罄為止。

環保局今年並辦理氣候變遷相關宣導活動，包括4月23日，在竹南鎮塭內社區活動中心辦理「氣候變遷調適工作坊」，以及4月30日，在造橋鄉龍昇社區活動中心辦理「綠屋頂及牆面綠化人員培訓活動」，希望提升民眾瞭解氣候變遷的趨勢，以及對人類環境的影響，讓氣候變遷主流化，增加全民氣候變遷素養及實際行動力。建築物設置綠化降溫措施及降溫隔熱設備，可以減少室內空調、夏季電力的大量使用，降低能源消耗及減少二氧化碳的排放。

(中時 )